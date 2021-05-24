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ТЭК 24.05.2021 13:20

Азербайджан в январе–апреле увеличил экспорт э/э на 11%, импорт – на 6%

Экспорт электроэнергии из Азербайджана в январе-апреле 2021 года составил 554,5 млн кВт/час, что на 10,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

При этом, поставки электроэнергии в Иран составили 10,8 млн кВт/час, Турцию - 12,7 млн кВт/час, Россию – 31,2 млн кВт/час, Грузию – 499,8 млн кВт/час.

По данным ведомства, в январе-апреле 2021 года импорт электроэнергии в Азербайджан составил 47,2 млн кВт/час (рост на 5,6%).

В структуре импорта на долю Ирана пришлось 10,8 млн кВт/час, России – 32 млн кВт/час, Грузии – 4,4 млн кВт/час.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЭКСПОРТ/ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]