Долларизация по вкладам юрлиц в Азербайджане в I квартале 2021г сократилась до 56%

Вклады юридических лиц в Азербайджане, размещенные в иностранной валюте, составили 56% от общего портфеля депозитов юрлиц на конец первого квартала 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"Долларизация по депозитному портфелю юридических лиц на конец марта 2021 года составила 56% против 58,1% на конец 2020 года" - отметили в ЦБА.

Таким образом, с начала 2021 года долларизация по вкладам юрлиц в Азербайджане сократилась на 2,1 процентных пункта.

Как отметили в ЦБА, в отчетный период долларизация по вкладам физических лиц сократилась до 50,3% с 50,7%.

На 31 марта 2021 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составил 23 млрд 825,9 млн манатов, что на 0,8% больше показателя на конец 2020 года. При этом вклады физических лиц оцениваются в 8 млрд 147,5 млн манатов.

А.Мамедов