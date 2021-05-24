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Финансы 24.05.2021 13:26

Долларизация по вкладам юрлиц в Азербайджане в I квартале 2021г сократилась до 56%

Вклады юридических лиц в Азербайджане, размещенные в иностранной валюте, составили 56% от общего портфеля депозитов юрлиц на конец первого квартала 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"Долларизация по депозитному портфелю юридических лиц на конец марта 2021 года составила 56% против 58,1% на конец 2020 года" - отметили в ЦБА.

Таким образом, с начала 2021 года долларизация по вкладам юрлиц в Азербайджане сократилась на 2,1 процентных пункта.

Как отметили в ЦБА, в отчетный период долларизация по вкладам физических лиц сократилась до 50,3% с 50,7%.

На 31 марта 2021 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составил 23 млрд 825,9 млн манатов, что на 0,8% больше показателя на конец 2020 года. При этом вклады физических лиц оцениваются в 8 млрд 147,5 млн манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДЕПОЗИТЫ, ДОЛЛАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]