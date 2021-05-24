В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом в 1 млн манатов

В Азербайджане зарегистрирована компания ООО "SELENA LTD", сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной налоговой службе.

«Уставный капитал компании составляет 1 млн манатов. Ее официальным представителем является Таран Денис Владимирович», - подчеркнули в Службе.

Компания прошла государственную регистрацию 17 февраля 2021 года.

При этом налоговая служба не указывает род деятельности компании.

Х.Насирзаде