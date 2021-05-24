Иран продлил на месяц соглашение с МАГАТЭ о мониторинге ядерных объектов, Москва приветствует это решение - постпред РФ Ульянов

Иран на месяц продлил соглашение с МАГАТЭ о мониторинге ядерных объектов, РФ приветствует это решение, заявил в понедельник постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В последние дни дипломатическое сообщество и политологи в напряжении ждали, продлит ли Иран технические понимания с МАГАТЭ по проверке. В Тегеране сегодня принято похвальное решение о продлении на месяц. Это поможет сохранить позитивную атмосферу на венских переговорах по СВПД", - написал он в своём твиттере.

Накануне председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф объявил, что 22 мая истек срок временного трехмесячного соглашения между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о мониторинге иранских ядерных объектов.

Ранее МАГАТЭ сообщало, что ведет переговоры с Тегераном о том, как продлить сделку по мониторингу.

С 23 февраля в Исламской республике вступил в действие пункт нового иранского закона, ограничивающий доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.