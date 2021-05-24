Иран продлил на месяц соглашение с МАГАТЭ о мониторинге ядерных объектов, Москва приветствует это решение - постпред РФ Ульянов

Иран на месяц продлил соглашение с МАГАТЭ о мониторинге ядерных объектов, РФ приветствует это решение, заявил в понедельник постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В последние дни дипломатическое сообщество и политологи в напряжении ждали, продлит ли Иран технические понимания с МАГАТЭ по проверке. В Тегеране сегодня принято похвальное решение о продлении на месяц. Это поможет сохранить позитивную атмосферу на венских переговорах по СВПД", - написал он в своём твиттере.
Накануне председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф объявил, что 22 мая истек срок временного трехмесячного соглашения между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о мониторинге иранских ядерных объектов.
Ранее МАГАТЭ сообщало, что ведет переговоры с Тегераном о том, как продлить сделку по мониторингу.
С 23 февраля в Исламской республике вступил в действие пункт нового иранского закона, ограничивающий доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.
Пекин придает особое значение развитию отношений с Баку - Си Цзиньпин
Трехсторонние договоренности по Карабаху успешно выполняются - Лавров
Глава МИД Ирана обсудит в Баку ситуацию в регионе и двусторонние отношения
Суд Египта отклонил апелляцию владельцев контейнеровоза Ever Given на задержание судна до выплаты штрафа
В Азербайджане зарегистрирована финансовая компания с капиталом 152 тыс. манатов
В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом в 1 млн манатов
Глава ВОЗ призвал страны поддержать глобальные усилия по вакцинации к сентябрю 10% населения, к концу года - 30%
Американское издание считает важным продолжить расследование происхождения COVID-19
Число заражений COVID-19 в мире превысило 167 млн - университет Джонса Хопкинса
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?