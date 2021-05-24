Индийская корпорация по атомной энергии (NPCIL) ожидает в 2021 г. начало строительства III очереди АЭС "Куданкулам" включающей энергоблоки NN 5-6.

"В 2021/22 финансовом году NPCIL планирует выделить на капиталовложения $2,46 млрд, сообщил председатель совета директоров и управляющий директор NPCIL Сатиш Кумар Шарма. Он также рассказал, что в этом году ожидается заливка первого бетона в фундамент блоков NN5 и 6 АЭС "Куданкулам", а в сентябре в промышленную эксплуатацию будет введен блок N4 АЭС "Какрапар", - сообщает корпоративное издание ГК "Росатом" - газета "Страна Росатом".

Ранее в феврале чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Датла Бала Венкатеш Варма в ходе рабочей поездки в Волгоград сообщал, что Индия вскоре ожидает восстановления хода подготовительных работ по III очереди АЭС "Куданкулам", замедленных на фоне COVID-19.

Первый и второй блоки АЭС "Куданкулам" уже работают, третий и четвертый - находятся в процессе строительства, а на пятом и шестом проходят подготовительные работы, напомнил тогда дипломат. "К сожалению, в связи с пандемией COVID-19 работа была замедлена, но мы уверены, что в ближайшее время работа по блокам NN5 и 6 возобновится, и мы сможем вернуть то время, которое потеряли", - сказал посол.

АЭС "Куданкулам" возводится в Индии в рамках двустороннего соглашения от 20 ноября 1988 г. и дополнения к нему от 21 июня 1998 г. В 2002 г. началось строительство первых двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт.

Россия уже построила блоки NN1-2 АЭС "Куданкулам". В июне 2017 г. Организация по регулированию в атомной сфере Индии (AERB) выдала разрешение на заливку первого бетона II очереди, включающей энергоблоки NN3-4 АЭС "Куданкулам", генсоглашение о строительстве которой заключено в апреле 2014 г. Планируемая дата начала гарантийной эксплуатации энергоблоков NN3-4 - 2023 г. и 2024 г. В ходе ПМЭФ-2017 было подписано генеральное рамочное соглашение на строительство III очереди (блоки NN5-6) АЭС "Куданкулам".

"Дорожная карта" по сотрудничеству в атомной энергетике между Россией и Индией предусматривает строительство в общей сложности 12 энергоблоков на территории Индии, в том числе на площадке "Куданкулам" - от 4 до 8 энергоблоков. Кроме того, достигнута договоренность о выделении Индией еще одной площадки под АЭС российского дизайна.