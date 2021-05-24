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СНГ 24.05.2021 19:52

Глава Евросовета надеется, что ЕС в ближайшие часы примет меры против Белоруссии в связи с авиаинцидентом

Евросоюз уже в понедельник вечером может принять меры против Белоруссии в ответ на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске, заявил журналистам глава Евросовета Шарль Мишель.

"Сегодняшним вечером у нас будет возможность затронуть международные темы. В частности, на повестке будет Белоруссия. То, что там вчера произошло, было международным скандалом, жизни европейских граждан были поставлены под риск, и это неприемлемо. Вот поэтому мы включим в обсуждение на Европейском совете санкции, мы готовим несколько возможных мер, несколько опций, и я надеюсь, что сегодня вечером мы сможем принять решение по этому вопросу", - сказал Мишель.

Накануне стало известно, что Мишель включит в повестку открывающегося в понедельник саммита ЕС вопрос о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Белоруссией были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

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Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, МЕРЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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