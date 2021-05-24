Россельхознадзор с 25 мая разрешает ввоз томатов еще с пяти предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с 25 мая разрешает поставки томатов еще с пяти предприятий Азербайджана, сообщает служба.
Это решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных к ходе совместных видеоинспекций. Ввоз продукции будет идти под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана.
Таким образом, теперь поставлять томаты в РФ может 131 азербайджанское предприятие.
Как сообщалось, Россельхознадзор запретил ввоз в РФ томатов и яблок из Азербайджана с 10 декабря 2020 года. Причина - систематическое обнаружение в них карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. По результатам дальнейших переговоров, введения регионализации и проведения видеоинспекций поставщиков запрет постепенно снимается.
На минувшей неделе по итогам российско-азербайджанских переговоров на уровне глав правительств Россия и Азербайджан подписали протокол о переходе к интеграции информационных систем в области карантина растений. Документ, в частности, предполагает интеграцию информационных систем ФГИС "Аргус-Фито" (Россельхознадзор) и AQTS (Агентство пищевой безопасности Азербайджана) и направлен на обеспечение прослеживаемости продукции, перемещаемой между странами.
Азербайджан является одним из крупных поставщиков томатов в РФ. В 2020 году из этой страны было импортировано 179,7 тыс. тонн томатов, что на 7,4 тыс. тонн больше, чем в 2019 году.
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