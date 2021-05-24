Беларусь высылает посла Латвии и всех латвийских дипломатов из-за инцидента с белорусским флагом в Риге

Беларусь высылает посла Латвии Эйнарса Семаниса из-за инцидента с белорусским государственным флагом в Риге, сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Потребовано от латвийских властей провести расследование, принести извинения и вернуть на место госфлаг Беларуси. Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - сказал Макей журналистам в понедельник.

Ранее в понедельник в Риге возле отеля "Radisson Blu Hotel Latvija", где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии был заменен на исторический бело-красно-белый флаг. Флаг возле отеля, где проживают участвующие в чемпионате хоккеисты, в том числе белорусские, заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Мэр столицы отметил, что этот жест - инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель - выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны авторитарного режима Александра Лукашенко.

В Минске расценили этот жест латвийской стороны как оскорбление государственного флага Республики Беларусь.

В понедельник посол Латвии был приглашен в министерство иностранных дел Беларуси. "Послу был заявлен решительный протест в связи с этим инцидентом, ему было четко доведено, что это было циничным попранием всех норм международного права, фактически актом государственного вандализма", - заявил Макей.

"Наверняка латвийская сторона ответит симметрично, мы готовы к этому. Но данном этапе в данном ситуации мы не видим возможности работать с нынешним составом диппредставительства", - добавил глава МИД Белоруссии.

Ранее планировалось, что ЧМ-2021 проведут Рига и Минск, но Белоруссия была лишена этого права из-за подавления белорусским режимом акций протеста мирных жителей.