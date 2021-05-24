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ТЭК 24.05.2021 20:26

Нефть дорожает более чем на 2,5%, цена Brent - $68,12 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно повышаться в ходе торгов в понедельник на фоне надежд на восстановление спроса, особенно в США, и сомнений в скором возобновлении экспорта из Ирана.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:32 составляет $68,12 за баррель, что на $1,68 (2,53%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,41 за баррель, что на $1,83 (2,88%) выше итогового значения предыдущей сессии.

"Цены на нефть возобновили рост, поскольку у администрации [президента США Джо Байдена - ИФ], по-видимому, появились сомнения в быстрой отмене санкций против Ирана", - отмечает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, которого цитирует MarketWatch. По его словам, предполагаемое наращивание добычи Ираном оказывало давление на рынок в последнее время.

В воскресенье агентство "Рейтер" сообщило со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена, что Соединенные Штаты пока не видят, намерен ли Иран выполнять свои ядерные обязательства для отмены санкций США.

Ранее Иран, недовольный состоянием выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, приступил к поэтапному отказу от соблюдения его условий. Так, с 23 февраля Иран прекратил добровольное выполнение норм дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, который предусматривает инспекции и внезапные проверки со стороны МАГАТЭ ядерных объектов Ирана. Этот шаг был предпринят из-за отказа США отменить антииранские санкции.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что агентство и Тегеран на месяц - до 24 июня - продлили действие соглашения о мониторинге международными инспекторами иранских ядерных объектов. По его словам, на переговорах МАГАТЭ и Ирана стороны также согласовали, что информация, собранная агентством при инспекции иранских ядерных объектов, продолжит храниться у МАГАТЭ.

"Любая задержка с отменой антииранских санкций станет еще одним "бычьим" фактором для рынка, которому может потребоваться иранская нефть для удовлетворения спроса позднее в этом году", - пишет Флинн.

Росту нефтяных котировок также способствовали новости о формировании в Атлантическом океане субтропического шторма "Ана", который стал первым штормом, получившим имя в этом сезоне ураганов, отмечает S&P Global Platts. Хотя Национальный центр США по наблюдению за ураганами понизил оценку шторма, обеспокоенность могла заставить рынок заложить премию к нефтяным ценам.

Центр прогнозирования климата США видит 60%-ную вероятность того, что в текущем сезоне активность ураганов будет выше нормы.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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