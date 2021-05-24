Британские власти требуют от авиакомпаний избегать воздушное пространство Беларуси - министр

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс в понедельник поручил Управлению гражданской авиации потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси.

"Я поручил Управлению гражданской авиации Великобритании направить требование к авиакомпаниям избегать воздушное пространство Белоруссии, чтобы обеспечить безопасность пассажиров", - написал Шэппс в Твиттере.

Он сообщил, что Великобритания приостанавливает разрешение на полеты авиакомпании Belavia.

Министр отметил, что такие решения в Лондоне приняли в связи с недавним инцидентом с самолетом авиакомпании Ryanair в Белоруссии.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Белоруссией были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24. Командующий ВВС и ПВО Белоруссии Игорь Голуб заявил, что дежурный экипаж получил команду на вылет уже после того, как командир самолета Ryanair взял курс на Минск.