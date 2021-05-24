Латвия высылает белорусских дипломатов в ответ на высылку своего посла из Минска

Латвия в ответ на действия властей Беларуси, предписавших покинуть страну послу Латвии в этой стране Эйнару Семанису, предприняла симметричные действия, сообщили агентству BNS в министерстве иностранных дел Латвии.

В МИД Латвии была вызвана временная поверенная Белоруссии Наталья Садовская и проинформирована о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений между странами.

Как сообщалось, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал актом государственного вандализма инцидент с госфлагом Белоруссии в Риге. В МИД Белоруссии был вызван посол Латвии, которому было предложено покинуть страну в течение суток.

"Послу предложено покинуть Белоруссию в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Белоруссию - в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - сказал министр.