Латвия высылает белорусских дипломатов в ответ на высылку своего посла из Минска

Латвия в ответ на действия властей Беларуси, предписавших покинуть страну послу Латвии в этой стране Эйнару Семанису, предприняла симметричные действия, сообщили агентству BNS в министерстве иностранных дел Латвии.
В МИД Латвии была вызвана временная поверенная Белоруссии Наталья Садовская и проинформирована о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений между странами.
Как сообщалось, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал актом государственного вандализма инцидент с госфлагом Белоруссии в Риге. В МИД Белоруссии был вызван посол Латвии, которому было предложено покинуть страну в течение суток.
"Послу предложено покинуть Белоруссию в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Белоруссию - в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - сказал министр.
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