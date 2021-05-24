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СНГ 24.05.2021 20:50

Латвия высылает белорусских дипломатов в ответ на высылку своего посла из Минска

Латвия в ответ на действия властей Беларуси, предписавших покинуть страну послу Латвии в этой стране Эйнару Семанису, предприняла симметричные действия, сообщили агентству BNS в министерстве иностранных дел Латвии.

В МИД Латвии была вызвана временная поверенная Белоруссии Наталья Садовская и проинформирована о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений между странами.

Как сообщалось, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал актом государственного вандализма инцидент с госфлагом Белоруссии в Риге. В МИД Белоруссии был вызван посол Латвии, которому было предложено покинуть страну в течение суток.

"Послу предложено покинуть Белоруссию в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Белоруссию - в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - сказал министр.

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Тэги: ЛАТВИЯ, БЕЛАРУСЬ, ДИПЛОМАТЫ, ВЫСЫЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]