Белый дом пока не готов назвать место и время встречи Байдена и Путина

Работа по организации встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным продолжается, ее дата и время пока объявлять рано, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы не готовы назвать место и время встречи", - сказала она на брифинге.

Псаки пояснила, что "работа над деталями встречи продолжается".

Со своей стороны, агентство Associated Press сообщает со ссылкой на источники, что американские и российские официальные лица на данном этапе рассматривают возможность проведения саммита президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина 15-16 июня.

"Американцы и русские рассматривают 15 и 16 июня для саммита", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается, что в ближайшие дни ожидается официальное объявление о дате и месте проведения саммита.

Источники агентства также подтвердили, что в качестве потенциального места проведения встречи рассматривается Женева.