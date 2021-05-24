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Дальнее зарубежье 24.05.2021 21:15

Белый дом пока не готов назвать место и время встречи Байдена и Путина

Работа по организации встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным продолжается, ее дата и время пока объявлять рано, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы не готовы назвать место и время встречи", - сказала она на брифинге.

Псаки пояснила, что "работа над деталями встречи продолжается".

Со своей стороны, агентство Associated Press сообщает со ссылкой на источники, что американские и российские официальные лица на данном этапе рассматривают возможность проведения саммита президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина 15-16 июня.

"Американцы и русские рассматривают 15 и 16 июня для саммита", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается, что в ближайшие дни ожидается официальное объявление о дате и месте проведения саммита.

Источники агентства также подтвердили, что в качестве потенциального места проведения встречи рассматривается Женева.

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Тэги: США, РОССИЯ, САММИТ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]