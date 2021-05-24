Погранслужба Азербайджана создала очередную воинскую часть на границе с Арменией

Госпогранслужба Азербайджана сообщила об открытии новой воинской части в Зангиланском районе на границе с Арменией.

"24 мая на территории Зангиланского района на азербайджано-армянской госгранице приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть -пограничная комендатура", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Азербайджан вернул контроль над Зангиланском районом в ходе войны с Арменией в Карабахе осенью 2020 года.

Н.Аббасова