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Внутренняя политика 24.05.2021 21:10

Погранслужба Азербайджана создала очередную воинскую часть на границе с Арменией

Госпогранслужба Азербайджана сообщила об открытии новой воинской части в Зангиланском районе на границе с Арменией.

"24 мая на территории Зангиланского района на азербайджано-армянской госгранице приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть -пограничная комендатура", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Азербайджан вернул контроль над Зангиланском районом в ходе войны с Арменией в Карабахе осенью 2020 года.

Н.Аббасова

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Тэги: ГПС, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]