Погранслужба Азербайджана создала очередную воинскую часть на границе с Арменией

Госпогранслужба Азербайджана сообщила об открытии новой воинской части в Зангиланском районе на границе с Арменией.
"24 мая на территории Зангиланского района на азербайджано-армянской госгранице приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть -пограничная комендатура", - подчеркивается в сообщении ведомства.
Азербайджан вернул контроль над Зангиланском районом в ходе войны с Арменией в Карабахе осенью 2020 года.
Н.Аббасова
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