Предложения саммита ЕС по мерам в отношении Беларуси будут готовы в понедельник вечером, считает канцлер Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что саммит ЕС сформирует предложение по мерам в отношении Беларуси уже в понедельник вечером.

"С нашей точки зрения, это совершенно неприемлемо. С нашей точки зрения, здесь нужны выводы... Исхожу из того, что сегодня вечером будет четкое предложение по возможной реакции", - заявил Курц журналистам в понедельник.

Накануне в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности по делу о массовых беспорядках в республике.