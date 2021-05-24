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Дальнее зарубежье 24.05.2021 21:48

Лидеры стран ЕС обсудят разные варианты "серьезных последствий" для Белоруссии - фон дер Ляйен

Участники саммита ЕС вечером в понедельник обсудят разные варианты ограничительных мер против Белоруссии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она сообщила журналистам перед стартом саммита, что Белоруссию ожидают "серьезные последствия" после инцидента с самолетом Ryanair.

"Мы рассмотрим разные варианты санкций. Речь может идти о физлицах, о компаниях, которые финансируют деятельность властей, а также - о санкциях против авиационного сектора", - предупредила она.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что тема Белоруссии на саммите будет центральной.

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Тэги: ЕС, САНКЦИИ, ВАРИАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]