Минфин против выделения дополнительной группы по НДД для выработанных месторождений

Минфин против предложения Минэнерго о создании отдельной группы налогообложения по НДД (налог на добавленный доход) для выработанных месторождений, по которым в 2020 году отменили льготу по НДПИ, сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Такое предложение есть, но смысл в следующем - получается, что при переходе на НДД отдельные выработанные месторождения начинают нам платить больше, чем они платили с льготой по НДПИ. Такая цель НДД - облагать финансовые результаты. Если финансовый результат позволяет вам платить больше налогов, то вы платите больше, если не позволяет, то меньше платите. Поэтому мы считаем создание отдельной группы для выработанных месторождений нецелесообразным. Потому что мы как раз добиваемся той цели, которую преследовали, когда создавали НДД - исходя их финансового результата определяется уровень налогообложения", - сказал он.

Сазанов сказал также, что в правительстве пока не обсуждается вопрос по льготам для сверхвязкой нефти. Ранее Минфин выступал против предоставления льгот этой категории запасов ранее 2024 года. Президент РФ Владимир Путин поручал правительству РФ рассмотреть вопрос о возможности льгот для сверхвязкой нефти до 1 мая.

Сазанов отметил также, что правительство не ожидает дополнительных выпадающих доходов от расширения периметра действия обратного акциза на этан и СУГ (сниженный углеводородный газ) для производителей малеинового ангидрида.

"Их (выпадающих доходов - ИФ) нет же, это просто право инвестировать в другие установки. Это не то, что на них получается новый акциз, отрицательный или вычет, а то, что есть сумма, которую необходимо проинвестировать - 65 млрд рублей, 110 млрд рублей. Соответственно, мы просто расширяем те установки, в которые можно осуществить эти инвестиции, соответственно, выпадающих (доходов - ИФ) нет. Просто мы даем возможность компаниям не инвестировать в создание полиэтилена или полипропилена, если они видят, что здесь уже рынок насыщается, а в создание иной продукции нефтехимии. Вот компании посмотрели другую установку и решили в нее инвестировать, мы просто даем возможность инвестировать именно в нее, поэтому здесь никаких выпадающих доходов быть не может", - отметил он.