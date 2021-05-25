Азербайджан откроет посольство в Боснии и Герцеговине

Парламент Азербайджана поддержал предложение правительства об открытии посольства в Боснии и Герцеговине.

В частности, Милли Меджлис (парламент) на пленарном заседании 25 мая принял проект закона "Об учреждении посольства Азербайджана в Боснии и Герцеговине", сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Посольство Азербайджана будет действовать в городе Сараево.

А.Мамедов