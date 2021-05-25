Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы

Решением Межведомственного координационного совета Грузии по борьбе с пандемией COVID-19, с 1 июня Грузия откроет сухопутные границы.
"Сухопутные границы Грузии будут открыты с 1 июня, и можно будет пересечь границу с полным сертификатом вакцинации и отрицательным результатом ПЦР или только с отрицательным результатом ПЦР за последние 72 часа", - сообщил во вторник руководитель оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
При этом он отметил, что рекомендуется также, чтобы все посетители имели медицинскую страховку.
Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта 2020 года были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.
С 1 февраля 2021 года в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране были сняты ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов.
В 2020 года Грузию посетили 1 млн 749,3 тыс. иностранных визитеров - в 5,3 раза меньше, чем в предыдущем году. В том числе туристов было 1 млн 88,7 тыс. человек (снижение в 4,7 раза). Доходы от международного туризма, являющегося одним из ключевых секторов экономики страны, в прошлом году составили $541,7 млн - в 6 раз меньше, чем в 2019 году.
Не лучше ситуация в туриндустрии и по итогам января-апреля 2021 года. За четыре месяца этого года Грузию посетили 220,5 тыс. визитеров из разных стран, что в 6,1 раза меньше, чем в январе-апреле 2020 года.
Корабли ВМС Азербайджана выполнили боевые стрельбы на Каспии - Минобороны
В Шуше будет государственный заповедник
Администрация Байдена решила не продлевать нефтяную сделку между американской компанией и сирийскими курдами
Минфин против выделения дополнительной группы по НДД для выработанных месторождений
Банки в Азербайджане приобрели во вторник на валютном аукционе почти $59 млн
Число иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-апреле, сократилось в 3,3 раза из-за COVID-19
В Азербайджане начинается применение COVID-паспортов
Власти Азербайджана с 31 мая снимают ряд ограничений по COVID-19
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding успешно прошел сертификацию ISO, подтвердив высокий уровень комплаенса
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?