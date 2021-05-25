Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы

Решением Межведомственного координационного совета Грузии по борьбе с пандемией COVID-19, с 1 июня Грузия откроет сухопутные границы.

"Сухопутные границы Грузии будут открыты с 1 июня, и можно будет пересечь границу с полным сертификатом вакцинации и отрицательным результатом ПЦР или только с отрицательным результатом ПЦР за последние 72 часа", - сообщил во вторник руководитель оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.

При этом он отметил, что рекомендуется также, чтобы все посетители имели медицинскую страховку.

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта 2020 года были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.

С 1 февраля 2021 года в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране были сняты ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов.

В 2020 года Грузию посетили 1 млн 749,3 тыс. иностранных визитеров - в 5,3 раза меньше, чем в предыдущем году. В том числе туристов было 1 млн 88,7 тыс. человек (снижение в 4,7 раза). Доходы от международного туризма, являющегося одним из ключевых секторов экономики страны, в прошлом году составили $541,7 млн - в 6 раз меньше, чем в 2019 году.

Не лучше ситуация в туриндустрии и по итогам января-апреля 2021 года. За четыре месяца этого года Грузию посетили 220,5 тыс. визитеров из разных стран, что в 6,1 раза меньше, чем в январе-апреле 2020 года.