Корабли ВМС Азербайджана выполнили боевые стрельбы на Каспии - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об успешном проведении боевых стрельб кораблей Военно-морских сил (ВМС) в азербайджанском секторе Каспия.

«В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год корабли ВМС выполнили боевые стрельбы на морском полигоне в азербайджанском секторе Каспийского моря»

Согласно данным, отработаны также элементы организации взаимодействия и связи между кораблями.

Х.Насирзаде