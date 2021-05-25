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Оборона 25.05.2021 13:42

Корабли ВМС Азербайджана выполнили боевые стрельбы на Каспии - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об успешном проведении боевых стрельб кораблей Военно-морских сил (ВМС) в азербайджанском секторе Каспия.

«В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год корабли ВМС выполнили боевые стрельбы на морском полигоне в азербайджанском секторе Каспийского моря»

Согласно данным, отработаны также элементы организации взаимодействия и связи между кораблями.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ВМС, СТРЕЛЬБЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]