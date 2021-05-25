Корабли ВМС Азербайджана выполнили боевые стрельбы на Каспии - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об успешном проведении боевых стрельб кораблей Военно-морских сил (ВМС) в азербайджанском секторе Каспия.
«В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год корабли ВМС выполнили боевые стрельбы на морском полигоне в азербайджанском секторе Каспийского моря»
Согласно данным, отработаны также элементы организации взаимодействия и связи между кораблями.
Х.Насирзаде
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