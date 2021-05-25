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Транспорт и связь 25.05.2021 18:26

"Белавиа" продолжает выполнять перелеты Нур-Султан-Минск

Белорусская авиакомпания "Белавиа" в настоящее время продолжает полеты из Нур-Султана в Минск, сообщила пресс-служба международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" во вторник.

"В настоящее время между Казахстаном и Белоруссией авиакомпания "Белавиа" в одностороннем порядке выполняет 4 рейса в неделю по маршруту Нур-Султан - Минск и планировала увеличение полетов до 8 рейсов (Алматы - Минск, 4 рейса в неделю) в неделю с учетом улучшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении аэропорта.

"Белорусская авиакомпания "Белавиа" обладает возможностью предоставлять удобные стыковочные транзитные рейсы для пассажиров из Казахстана в страны Европы через Минск и продолжает выполнять полеты в Казахстан без ограничений", - добавили в столичному аэропорту.

Ранее сообщалось, что Казахстан вынесет вопрос о полетах над территорией Белоруссии на заседание межведомственной комиссии. Однако дату проведения заседания комиссии в профильном ведомстве назвать не смогли.

23 мая 2021 года в аэропорту Минска был экстренно посажен самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Поводом для этого послужила информация о минировании лайнера. Позднее выяснилось, что на борту находился редактор внесенного в список экстремистских телеграмм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан.

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) назвала принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair неприемлемым шагом, потребовав освобождения Протасевича.

Правительство Литвы запретило своим самолетам пересекать воздушное пространство Белоруссии. Запрет вступает в силу 25 мая в 00 часов по местному времени.

Также выполнять рейсы в воздушном пространстве Белоруссии отказались австрийская Austrian Airlines, немецкая Lufthansa, финская Finnair, французская Air France. Национальная авиакомпания Сингапура Singapore Airlines (SIA) также перенаправляет часть своих авиарейсов, чтобы их маршруты не проходили через воздушное пространство Белоруссии, а транспортный департамент Эстонии направил авиакомпаниям страны рекомендацию избегать воздушного пространства Белоруссии и внести соответствующие изменения в расписания полетов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]