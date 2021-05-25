Совершенствование армии и флота будет продолжено, ситуация требует их высокой боеготовности - Путин

Россия продолжит развивать свои армию и флот, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от вооружённых сил России постоянной и высокой боеготовности. Поэтому мы продолжим совершенствование структуры и состава армии и флота, активное оснащение современным вооружением, военной и специальной техникой. Поддержим развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, которые разрабатывают, производят перспективное вооружение и технику", - сказал Путин, открывая серию совещаний, посвящённых развитию российской армии.