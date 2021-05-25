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СНГ 25.05.2021 19:27

Совершенствование армии и флота будет продолжено, ситуация требует их высокой боеготовности - Путин

Россия продолжит развивать свои армию и флот, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от вооружённых сил России постоянной и высокой боеготовности. Поэтому мы продолжим совершенствование структуры и состава армии и флота, активное оснащение современным вооружением, военной и специальной техникой. Поддержим развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, которые разрабатывают, производят перспективное вооружение и технику", - сказал Путин, открывая серию совещаний, посвящённых развитию российской армии.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, ФЛОТ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]