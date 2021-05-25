Зеленский предложил увеличить на 11 тыс. человек численность вооруженных сил Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об увеличении на 11 тыс. численности вооруженных сил, соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.
"Законопроектом предлагается на законодательном уровне увеличить численность вооруженных сил Украины на 11 тыс. военнослужащих для обеспечения функционирования отдельного рода - сил территориальной обороны, а также дальнейшего развития системы сопротивления", - говорится в пояснительной записке к документу.
Таким образом президент предложил утвердить численность вооруженных сил в количестве, не превышающем 261 тыс. человек, в том числе 215 тыс. военнослужащих.
Согласно законопроекту, в особый период численность украинской армии увеличивается на количество личного состава, призванного на военную службу во исполнение указов президента о мобилизации, утвержденных законами.
Сейчас численность вооруженных сил Украины не должна превышать 250 тыс. человек, в том числе 204 тыс. военнослужащих.
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