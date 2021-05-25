В Чехии с начала пандемии COVID-19 сменился уже четвертый глава Минздрава

Министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер покидает пост, став, таким образом, уже четвертым главой этого ведомства, уходящим в отставку с момента начала пандемии в стране, передает во вторник агентство Associated Press (AP).
Отмечается, что Аренбергер, занявший пост 7 апреля, ранее позвонил чешскому премьер-министру Андрею Бабишу, находящемуся на саммите ЕС в Брюсселе, и сообщил об отставке. Официальной причиной отставки послужили обвинения в адрес министра по поводу нарушений, замеченных в его налоговой отчетности.
"Я не думаю, что в ходе моей работы ради общественного здравоохранения моей семье, друзьям, коллегам необходимо подвергаться нарастающему неприятному давлению", - сказал Аренбергер.
В свою очередь Бабиш указал, что главной причиной отставки Аренбергера являлось именно давление на него и его семью.
Бабиш добавил, что рассматривает кандидатом на пост министра Адама Войтеха: он уже занимал этот пост - в момент, когда Чехия столкнулась с эпидемией COVID-19. AP напоминает, что сменивший его 21 сентября эпидемиолог Роман Примула был вынужден уйти в отставку после того, как его сфотографировали во время визита в ресторан, который должен был быть закрыт в рамках ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
Затем 29 октября пост занял Ян Блатны. Однако его уволили с должности из-за предпринимаемых против эпидемии мир, включая отказ приобрести российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", напоминает AP. После этого министерство возглавил Аренбергер.
Между тем, указывает агентство, заболеваемость в Чехии идет на спад: так, в понедельник количество выявленных за сутки случаев болезни составило 695, тогда как в начале марта этот показатель достигал отметки почти в 17 тыс. С начала пандемии в стране зарегистрировали почти 1,7 млн случаев COVID-19, более 30 тыс. инфицированных скончались.
Армянский военный на границе с Азербайджаном погиб в результате несчастного случая, азербайджанские военные к этому не причастны
Signify может принять участие в реализации проектов в Карабахе
Зурабишвили рассчитывает на встрече с Алиевым в Тбилиси обсудить углубление азербайджано-грузинского сотрудничества
Среднесписочная численность работников ЛУКОЙЛа в 2020г снизилась на 1%
Токаев назвал планы по низкоуглеродному развитию приоритетными для Казахстана
Казмунайгаз ведет переговоры с держателями евробондов на $5,5 млрд об изменении ряда ковенантов
В Азербайджане прирост новых случаев заражения COVID-19, 10 человек скончались
Buta Airways с 3 июля возобновляет рейсы в Аланью
Число иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-апреле, сократилось в 3,3 раза из-за COVID-19
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Лаборатория Касперского»: число DDoS-атак в первом квартале 2021 года вернулось к докарантинному уровню
NEQSOL Holding успешно прошел сертификацию ISO, подтвердив высокий уровень комплаенса
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?