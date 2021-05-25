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В Чехии с начала пандемии COVID-19 сменился уже четвертый глава Минздрава

Министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер покидает пост, став, таким образом, уже четвертым главой этого ведомства, уходящим в отставку с момента начала пандемии в стране, передает во вторник агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что Аренбергер, занявший пост 7 апреля, ранее позвонил чешскому премьер-министру Андрею Бабишу, находящемуся на саммите ЕС в Брюсселе, и сообщил об отставке. Официальной причиной отставки послужили обвинения в адрес министра по поводу нарушений, замеченных в его налоговой отчетности.

"Я не думаю, что в ходе моей работы ради общественного здравоохранения моей семье, друзьям, коллегам необходимо подвергаться нарастающему неприятному давлению", - сказал Аренбергер.

В свою очередь Бабиш указал, что главной причиной отставки Аренбергера являлось именно давление на него и его семью.

Бабиш добавил, что рассматривает кандидатом на пост министра Адама Войтеха: он уже занимал этот пост - в момент, когда Чехия столкнулась с эпидемией COVID-19. AP напоминает, что сменивший его 21 сентября эпидемиолог Роман Примула был вынужден уйти в отставку после того, как его сфотографировали во время визита в ресторан, который должен был быть закрыт в рамках ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Затем 29 октября пост занял Ян Блатны. Однако его уволили с должности из-за предпринимаемых против эпидемии мир, включая отказ приобрести российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", напоминает AP. После этого министерство возглавил Аренбергер.

Между тем, указывает агентство, заболеваемость в Чехии идет на спад: так, в понедельник количество выявленных за сутки случаев болезни составило 695, тогда как в начале марта этот показатель достигал отметки почти в 17 тыс. С начала пандемии в стране зарегистрировали почти 1,7 млн случаев COVID-19, более 30 тыс. инфицированных скончались.

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Тэги: ЧЕХИЯ, МИНЗДРАВ, ГЛАВА, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]