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Здравоохранение 25.05.2021 22:27

Вакцина Moderna на 100% эффективна в предотвращении COVID-19 у подростков 12-18 лет, утверждает компания-производитель

Американская компания Moderna во вторник сообщила, что ее вакцина от коронавируса COVID-19 эффективна и безопасна для подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

В пресс-релизе компании говорится, что фаза испытаний вакцины на подростках прошла успешно. Поясняется, что "в ходе исследования среди участников, получивших две дозы вакцины от COVID-19 компании Moderna, не обнаружили случаев COVID-19", что говорит о стопроцентной эффективности вакцины спустя 14 дней после полной вакцинации.

Отмечается, что в течение 14 дней после введения первой дозы вакцина показала эффективность в 93%.

В компании отметили, что в начале июня планируют предоставить полученные в ходе испытаний данные регулирующим органам.

"Нас радует, что вакцина mRNA-1273 показала высокую эффективность в предотвращении COVID-19 у подростков", - приводят в документе слова генерального директора Moderna Стефана Банселя.

"Мы представим эти результаты в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и регулирующим органам по всему миру в начале июня и запросим разрешение (на использование препарата для подростков - ИФ)", - подчеркнул Бансель.

В испытаниях под названием TeenCOVE приняли участие более 3,7 тыс. подростков в возрасте старше 12 и младше 18 лет. Две трети испытуемых прошли полную - двухдозовую - вакцинацию препаратом Moderna, остальная часть получила плацебо.

Ранее сообщалось, что в ходе масштабных клинических испытаний препарат Moderna продемонстрировал эффективность 94,1% у людей старше 18 лет.

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Тэги: США, ВАКЦИНА, ПОДРОСТКИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]