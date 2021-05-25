Армянский военный на границе с Азербайджаном погиб в результате несчастного случая, азербайджанские военные к этому не причастны

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о перестрелке на границе двух стран, в результате которой якобы погиб армянский военный.
«Информация Министерства обороны Армении о том, что якобы азербайджанские военные обстреляли позиции армянских военных в Гегаркуникской области, являются ложью. По информации, имеющейся в нашем распоряжении, армянский военнослужащий погиб в результате несчастного случая. Азербайджанская сторона никоим образом не причастна к этому инциденту», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
Оборонное ведомство подчеркивает, что в дневные часы 25 мая 7 грузовых автомобилей полных личным составом ВС Армении попыталась приблизиться к границе Азербайджана в направлении Кельбаджарского района. «В результате предупредительных мер, принятых азербайджанскими военными, передвижение армянской стороны было предотвращено», - указывает Минобороны.
Ведомство отмечает, что азербайджанские военные не открывали огня по армянским военным.
«По данному вопросу азербайджанская сторона находится в постоянном контакте с российской стороны», - подчеркивает Минобороны Азербайджана.
А.Азизов
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