Железнодорожники Азербайджана и Казахстана обсудили стратегические направления сотрудничества

В Баку состоялась двусторонняя встреча между председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавидом Гурбановым и председателем правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Нурланом Сауранбаевым.

«В рамках встречи обсуждались итоги совместной работы в области перевозок грузов и дальнейшие шаги долгосрочных перспективных направлений партнерства. В частности, стороны отметили положительную динамику объема в сегменте транзитных грузоперевозок через железные дороги Казахстана и Азербайджана», - отмечается в сообщении оператора железных дорог Казахстана.

За 4 месяца 2021 года по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) транзит контейнеров вырос в 2,8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 4,3 тыс. ДФЭ.

«Активно развивается фидерная линия по маршруту порт Актау – порт Баку (Алят) – порт Баку, которая была запущена в 2019 году. За период январь-апрель 2021 года было перевезено более 5 тыс. ДФЭ, что на 11 % выше показателя аналогичного периода 2020 года», - подчеркивается в информации.

«Также участники встречи отметили эффективность и востребованность перевозок ТМТМ, обговорили вопросы расширения сотрудничества двух стран в рамках международного коридора, соединяющего Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы, - отметил генеральный секретарь Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» Рахметолла Кудайбергенов.

Говоря о перспективах дальнейшей совместной работы, отмечалась необходимость принятия Стратегии развития маршрута до 2025 года, которая позволит в полной мере реализовать потенциал ТМТМ.

«Стороны также договорились о цифровизации маршрута, что улучшит перевозочную деятельность», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов