Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0788 RUR   0.0231 GBR   2.4105 TRY   0.2025

Цена на нефть

24.05 $/bbl   WTI 66.05 2.47 Brent 68.46 2.02

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 25.05.2021 19:02

Железнодорожники Азербайджана и Казахстана обсудили стратегические направления сотрудничества

В Баку состоялась двусторонняя встреча между председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавидом Гурбановым и председателем правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Нурланом Сауранбаевым.

«В рамках встречи обсуждались итоги совместной работы в области перевозок грузов и дальнейшие шаги долгосрочных перспективных направлений партнерства. В частности, стороны отметили положительную динамику объема в сегменте транзитных грузоперевозок через железные дороги Казахстана и Азербайджана», - отмечается в сообщении оператора железных дорог Казахстана.

За 4 месяца 2021 года по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) транзит контейнеров вырос в 2,8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 4,3 тыс. ДФЭ.

«Активно развивается фидерная линия по маршруту порт Актау – порт Баку (Алят) – порт Баку, которая была запущена в 2019 году. За период январь-апрель 2021 года было перевезено более 5 тыс. ДФЭ, что на 11 % выше показателя аналогичного периода 2020 года», - подчеркивается в информации.

«Также участники встречи отметили эффективность и востребованность перевозок ТМТМ, обговорили вопросы расширения сотрудничества двух стран в рамках международного коридора, соединяющего Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы, - отметил генеральный секретарь Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» Рахметолла Кудайбергенов.

Говоря о перспективах дальнейшей совместной работы, отмечалась необходимость принятия Стратегии развития маршрута до 2025 года, которая позволит в полной мере реализовать потенциал ТМТМ.

«Стороны также договорились о цифровизации маршрута, что улучшит перевозочную деятельность», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ЖЕЛДОРОГИ, СОТРУДНИЧЕСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]