Лукашенко заплатит «горькую цену» за инцидент с самолетом Ryanair – глава МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал гнусным поступком принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко заплатит "горькую цену".

"Каждому диктатору, который играет с такими мыслями, должно быть понятно, что за это надо будет платить горькую цену", - заявил Маас журналистам в Берлине во вторник. По его словам, очень важно, что ЕС отреагировал "быстро и жестко".

"По гнусности то, что сделал Лукашенко, не переплюнуть. Жизни более чем 170 пассажиров были поставлены под угрозу, чтобы задержать одного журналиста. Это тройная атака - вмешательство в дела воздушного транспорта, атака на свободу слова и на европейских граждан на борту", - сказал германский министр.

Он добавил, что "международное сообщество этого не потерпит".