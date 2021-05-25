Лукашенко заплатит «горькую цену» за инцидент с самолетом Ryanair – глава МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал гнусным поступком принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко заплатит "горькую цену".
"Каждому диктатору, который играет с такими мыслями, должно быть понятно, что за это надо будет платить горькую цену", - заявил Маас журналистам в Берлине во вторник. По его словам, очень важно, что ЕС отреагировал "быстро и жестко".
"По гнусности то, что сделал Лукашенко, не переплюнуть. Жизни более чем 170 пассажиров были поставлены под угрозу, чтобы задержать одного журналиста. Это тройная атака - вмешательство в дела воздушного транспорта, атака на свободу слова и на европейских граждан на борту", - сказал германский министр.
Он добавил, что "международное сообщество этого не потерпит".
Армянский военный на границе с Азербайджаном погиб в результате несчастного случая, азербайджанские военные к этому не причастны
Signify может принять участие в реализации проектов в Карабахе
Зурабишвили рассчитывает на встрече с Алиевым в Тбилиси обсудить углубление азербайджано-грузинского сотрудничества
Среднесписочная численность работников ЛУКОЙЛа в 2020г снизилась на 1%
Токаев назвал планы по низкоуглеродному развитию приоритетными для Казахстана
Казмунайгаз ведет переговоры с держателями евробондов на $5,5 млрд об изменении ряда ковенантов
В Азербайджане прирост новых случаев заражения COVID-19, 10 человек скончались
Buta Airways с 3 июля возобновляет рейсы в Аланью
Число иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-апреле, сократилось в 3,3 раза из-за COVID-19
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Лаборатория Касперского»: число DDoS-атак в первом квартале 2021 года вернулось к докарантинному уровню
NEQSOL Holding успешно прошел сертификацию ISO, подтвердив высокий уровень комплаенса
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?