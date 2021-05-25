Токаев назвал планы по низкоуглеродному развитию приоритетными для Казахстана

Казахстан разрабатывает концепцию низкоуглеродного развития до 2050 года, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"В декабре прошлого года я объявил о намерении нашей страны добиться углеродной нейтральности к 2060 году. В то же самое время Казахстан остается одной из самых энергоемких стран в мире. Наша добывающая промышленность насчитывает 50% всего промышленного производства. Примерно 70% генерации электричества все еще зависит от угля. Поэтому "озеленение" нашей добывающей промышленности - это огромный вызов и абсолютный приоритет для устойчивого развития Казахстана", - сказал Токаев, выступая во вторник на заседании глобального "круглого стола" ООН по вопросам добывающих отраслей.
В рамках разработки концепции большое внимание также уделяется снижению роли угля в энергетике.
"Данная концепция представит нам долгосрочное видение по снижению парниковых газов на основе преобразования всех секторов национальной экономики. Чтобы сократить энергозависимость баланса Казахстана от угля, будет разработан национальный проект по развитию электроэнергии", - отметил Токаев.
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