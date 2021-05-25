Премьер Италии заявляет о попытках вмешательства со стороны РФ

Председатель совета министров Италии Марио Драги заявил, что видит признаки серьезных попыток российского вмешательства в дела его страны.
"Нужно усиливаться, особенно в том, что касается кибербезопасности. Уровень вмешательства (со стороны РФ) вызывает тревогу. Речь идет, как мы недавно могли убедиться, о шпионаже, а также о действиях через интернет", - приводят итальянские СМИ слова Драги, сказанные по итогам саммита ЕС.
Лидеры стран ЕС, в частности, обсудили политику в отношении РФ и поручили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю подготовить доклад по этой теме ко встрече в верхах в июне.
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