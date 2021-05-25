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Дальнее зарубежье 25.05.2021 21:37

Премьер Италии заявляет о попытках вмешательства со стороны РФ

Председатель совета министров Италии Марио Драги заявил, что видит признаки серьезных попыток российского вмешательства в дела его страны.

"Нужно усиливаться, особенно в том, что касается кибербезопасности. Уровень вмешательства (со стороны РФ) вызывает тревогу. Речь идет, как мы недавно могли убедиться, о шпионаже, а также о действиях через интернет", - приводят итальянские СМИ слова Драги, сказанные по итогам саммита ЕС.

Лидеры стран ЕС, в частности, обсудили политику в отношении РФ и поручили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю подготовить доклад по этой теме ко встрече в верхах в июне.

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Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]