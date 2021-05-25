Добыча исключительно нефти в РФ в апреле составила 39,8 млн т

Россия в апреле добыла 43 млн тонн нефти (включая газовый конденсат), что на 7,3% меньше, чем годом ранее, сообщает Росстат.

По сравнению с мартом 2021 года добыча сократилась на 0,9%. За 4 месяца 2021 года добыто 168,1 млн т нефти, включая газовый конденсат, что на 10% меньше, чем за январь-апрель 2020 года.

Нефти без газового конденсата добыто 39,8 млн т, что на 9 % меньше, чем в апреле 2020 года и на 1% меньше, чем в марте 2021 года, говорится в сообщении ведомства.

Россия, участвующая в сделке ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи (конденсат в соглашении не учитывается), в апреле имела право нарастить добычу нефти на 130 тыс. баррелей в сутки по сравнению с мартом и добывать 9,379 млн б/с.

Средний коэффициент баррелизации для российской нефти - 7,22, таким образом, среднесуточная добычи нефти в России составила около 9,58 млн баррелей в сутки, это на 200 тыс. б/с выше обусловленного уровня.