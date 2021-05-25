Число обусловленных кибератаками рейтинговых действий у банков увеличится - S&P

Банковский сектор подвергается все более высоким рискам, обусловленным деятельностью киберпреступников, в связи с тенденциями к развитию цифровизации и применению механизмов удаленной работы, которые усилились вследствие пандемии COVID-19, говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.
"До настоящего времени кибератаки оказывали ограниченное влияние на рейтинги банков, но мы ожидаем, что в будущем число обусловленных киберинцидентами рейтинговых действий увеличится, поскольку киберинциденты становятся все более частыми и сложными", - полагает кредитный аналитик S&P GR Ирина Велиева.
Кибератаки могут оказывать давление на кредитные рейтинги финансовых организаций, преимущественно посредством репутационного ущерба и возможных потерь денежных средств.
Банки и другие фининституты являются привлекательной мишенью для киберпреступников, поскольку они владеют ценными персональными данными и играют важнейшую роль в удовлетворении конкретных финансовых или экономических потребностей и обслуживании конкретных сегментов экономики. Финорганизации со слабыми системами управления рисками в меньшей степени подготовлены к успешным кибератакам и, как следствие, в большей степени уязвимы для них.
В рамках анализа аналитики S&P GR уделяют внимание тому, как финансовая организация отвечает на киберриски и как она будет действовать после потенциальной кибератаки для ограничения ущерба.
По их мнению, чрезвычайно важно сделать выводы из предыдущих кибератак и повысить качество систем управления киберриском в реальном времени, но приоритетом является надлежащее выявление кибератак и ликвидация их последствий, поскольку характер угроз продолжит меняться.
"Мы ожидаем, что роль киберзащиты в общих системах управления рисками и корпоративного управления постоянно будет возрастать, что обусловит увеличение расходов на их финансирование и использование более современных инструментов. Вместе с тем мы отмечаем, что это может быть непростой задачей для многих организаций, особенно для тех, которые характеризуются меньшими размерами, более слабыми системами контроля рисков и недостаточными капиталовложениями в систему защиты от кибератак", - говорится в обзоре.
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