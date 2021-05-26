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ТЭК 26.05.2021 00:46

Vitol займется бункеровкой судов

Крупнейший в мире сырьевой трейдер Vitol начнет предоставлять услуги бункеровки судов, сообщается в пресс-релизе компании.

"Vitol Bunkers будет предоставлять судам и их владельцам по всему миру доступ к высококачественному судовому топливу", - говорится в сообщении.

Аккаунт-менеджер подразделения Vitol по заправке судов Крис Янг отметил, что компания "в течении десятилетий была ведущим мировым трейдером судового топлива".

"Мы рады расширить наши услуги и с нетерпением ждем начала поставок высококачественного судового топлива новым и действующим клиентам", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НЕФТЕТРЕЙДЕР, СУДА, ЗАПРАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]