Vitol займется бункеровкой судов

Крупнейший в мире сырьевой трейдер Vitol начнет предоставлять услуги бункеровки судов, сообщается в пресс-релизе компании.
"Vitol Bunkers будет предоставлять судам и их владельцам по всему миру доступ к высококачественному судовому топливу", - говорится в сообщении.
Аккаунт-менеджер подразделения Vitol по заправке судов Крис Янг отметил, что компания "в течении десятилетий была ведущим мировым трейдером судового топлива".
"Мы рады расширить наши услуги и с нетерпением ждем начала поставок высококачественного судового топлива новым и действующим клиентам", - добавил он.
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