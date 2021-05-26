Vitol займется бункеровкой судов

Крупнейший в мире сырьевой трейдер Vitol начнет предоставлять услуги бункеровки судов, сообщается в пресс-релизе компании.

"Vitol Bunkers будет предоставлять судам и их владельцам по всему миру доступ к высококачественному судовому топливу", - говорится в сообщении.

Аккаунт-менеджер подразделения Vitol по заправке судов Крис Янг отметил, что компания "в течении десятилетий была ведущим мировым трейдером судового топлива".

"Мы рады расширить наши услуги и с нетерпением ждем начала поставок высококачественного судового топлива новым и действующим клиентам", - добавил он.