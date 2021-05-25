Саммит Путина с Байденом не решит все проблемы, однако способен обеспечить более стабильные отношения - Белый дом

Встреча в июне президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным сама по себе не решит все проблемы между странами, однако поможет сделать двусторонние отношения более стабильными, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы не утверждаем, что в итоге (благодаря саммиту - ИФ) все проблемы легко исчезнут", - сказала она на брифинге во вторник.

Псаки пояснила, что саммит позволит американской стороне поднять вопросы, по которым у нее есть разногласия с РФ. "Это может дать более стабильные и предсказуемые отношения", - добавила она.

По словам представителя Белого дома, никаких предварительных условий для проведения этой встречи США не ставили.

Комментируя высказывания ряда конгрессменов-республиканцев, критикующих решение Байдена провести этот саммит, Псаки отметила, что "дипломатия подразумевает, что мы проводим встречи не только с теми, с кем у нас нет разногласий".