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Оборона 25.05.2021 21:44

Ситуация на азербайджано-армянской границе стабильная, ВС Азербайджана контролируют обстановку – Погранслужба

Представитель Государственной пограничной службы Азербайджана полковник Мурад Нагиев заявил, что ситуация на границе с Арменией стабильная и находится под контролем ВС Азербайджана.

«Ситуация на границе с Арменией стабильная и находится под нашим контролем», - сказал Нагиев в интервью государственному информагентству «АзерТАДЖ».

По его словам, азербайджанская сторона предпринимает необходимые меры для оперативного решения всех спорных вопросов, без создания дополнительной напряженности.

«Ежедневно мы поддерживаем связь с российской стороной, для решения всех возникающих вопросов, и устранения напряженности осуществляется конструктивный подход», - добавил представитель Погранслужбы Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]