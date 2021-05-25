Ситуация на азербайджано-армянской границе стабильная, ВС Азербайджана контролируют обстановку – Погранслужба

Представитель Государственной пограничной службы Азербайджана полковник Мурад Нагиев заявил, что ситуация на границе с Арменией стабильная и находится под контролем ВС Азербайджана.

«Ситуация на границе с Арменией стабильная и находится под нашим контролем», - сказал Нагиев в интервью государственному информагентству «АзерТАДЖ».

По его словам, азербайджанская сторона предпринимает необходимые меры для оперативного решения всех спорных вопросов, без создания дополнительной напряженности.

«Ежедневно мы поддерживаем связь с российской стороной, для решения всех возникающих вопросов, и устранения напряженности осуществляется конструктивный подход», - добавил представитель Погранслужбы Азербайджана.

Р.Ахмедов