ВС Азербайджана во вторник не открывали огня по армянским позициям, обвинения из Еревана в адрес Баку являются абсурдом - Погранслужба

Представитель Государственной пограничной службы Азербайджана полковник Мурад Нагиев заявил, что во вторник азербайджанские военные не открывали огня по позициям армянских военных.

«Со всей ответственностью заявляю, что нашими подразделениями сегодня не открывался огонь в направлении Армении», - сказал Нагиев в интервью государственному информагентству «АзерТАДЖ».

Он добавил, что информация из Еревана о гибели армянского военного на границе в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана «является абсурдом и не соответствует действительности».

По его словам, в связи с информацией, распространенной во вторник из Еревана, с азербайджанской стороной связались представители России. «Российская сторона уведомила нас о том, что по информации армянской стороны якобы в результате стрельбы в воздух представителей вооруженных сил двух стран ранение в ногу получил армянский военный. При этом российская сторона заявила, что у них нет никаких претензий к азербайджанской стороне», - отметил представитель Погранслужбы.

Нагиев добавил, что позднее армянская сторона стала распространять информацию, что якобы армянский военный получил ранение в живот и это стало причиной его гибели. Еще позже стала поступать информация, что армянский военный якобы погиб от ранения в голову. «Повторюсь, все заявления армянской стороны о том, что их военный погиб в результате огня, открытого ВС Азербайджана, является абсурдом и не соответствует действительности», - сказал представитель Погранслужбы Азербайджана.

Р.Ахмедов