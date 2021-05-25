Газпром досрочно завершил профилактику и 24 мая возобновил поставки в Турцию по Голубому потоку

Плановая остановка черноморского газопровода "Голубой поток" из России в Турцию была завершена досрочно, сообщили "Интерфаксу" в управлении информации ПАО "Газпром".

"Комплекс плановых работ на объектах газопровода "Голубой поток" завершен досрочно. Поставка газа возобновлена 24 мая. Отметим, что сроки проведения комплекса плановых работ были согласованы в 2020 году. И компания, и потребители учитывали остановку газопровода в своих планах", - сказали "Интерфаксу" в российской компании.

Профилактика началась 12 мая.

В сутки магистраль может перекачивать 47,355 млн куб. м газа.

"Голубой поток" введен в эксплуатацию в 2003 году. В 2017 году газопровод работал со 100%-ной загрузкой, прокачав 15,8 млрд куб. м. В 2020 году "Газпром" поставил по газопроводу 8,76 млрд куб. м газа.

Турция получает российский газ по двум морским газопроводам - через недавно построенный взамен украинского транзита газопровод "Турецкий поток" (снабжает газом также страны юга Европы) и "Голубой поток".

Оперативные данные 2021 года говорят, что как минимум в течение первых четырех месяцев обе магистрали работали с производительностью около 97% от проектной мощности.

Техническое обслуживание газопровода "Турецкий поток" пройдет в июне.