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США выделят почти $40 млн помощи палестинцам, включая $5,5 млн сектору Газа

США выделят палестинцам порядка $40 млн в качестве гуманитарной помощи, и $5,5 млн из этих средств получит сектор Газа как экстренную помощь, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Блинкен, находящийся с визитом на Ближнем Востоке, пообещал, что эти средства не попадут в руки к палестинскому движению ХАМАС, которое США считает террористической организацией.

Агентство отмечает, что за все время работы администрации президента США Джо Байдена палестинцы, как ожидается, получат более $360 млн. Эту помощь предыдущий президент США Дональд Трамп сильно урезал.

Блинкен находится в ближневосточном турне, в рамках которого он провел встречи с рядом израильских и палестинских высокопоставленных чиновников. Он также пообещал, что США возобновят работу генерального консульства для палестинцев в Иерусалиме.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БЛИЖВОСТОК, ПАЛЕСТИНЦЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]