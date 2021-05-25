США выделят почти $40 млн помощи палестинцам, включая $5,5 млн сектору Газа

США выделят палестинцам порядка $40 млн в качестве гуманитарной помощи, и $5,5 млн из этих средств получит сектор Газа как экстренную помощь, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Блинкен, находящийся с визитом на Ближнем Востоке, пообещал, что эти средства не попадут в руки к палестинскому движению ХАМАС, которое США считает террористической организацией.

Агентство отмечает, что за все время работы администрации президента США Джо Байдена палестинцы, как ожидается, получат более $360 млн. Эту помощь предыдущий президент США Дональд Трамп сильно урезал.

Блинкен находится в ближневосточном турне, в рамках которого он провел встречи с рядом израильских и палестинских высокопоставленных чиновников. Он также пообещал, что США возобновят работу генерального консульства для палестинцев в Иерусалиме.