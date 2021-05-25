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Трамп считает, что теперь в США согласны с его версией о лаборатории в Ухани как источнике COVID-19

Бывший президент США Дональд Трамп констатировал, что выдвинутая им в свое время версия о том, что лаборатория в Ухани может быть источником возникновения коронавируса COVID-19, наконец, становится популярной.

"Теперь все согласны, что я был прав, когда еще в самом начале называл Ухань источником COVID-19. Иногда я называл его "Китайским вирусом"", - написал Трамп в своем блоге.

"Для меня с самого начала это было очевидно, но меня сильно критиковали, как всегда. Теперь же все люди говорят: "Он был прав", - добавил бывший американский лидер, говоря о версии об "утечке" вируса из китайской лаборатории.

На этой неделе американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США сообщила, что три сотрудника Уханьского института вирусологии (Китай) тяжело заболели и обратились за медицинской помощью еще в ноябре 2019 года.

Советник президента США Энди Славитт во вторник указал на необходимость "добраться до истины" происхождения коронавируса. "От Китая нам нужен абсолютно транспарентный процесс расследования", - добавил он.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн заявила, что у администрации президента Джо Байдена по-прежнему есть "серьезные вопросы, касающиеся начала пандемии COVID-19, включая ее происхождение в КНР".

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Тэги: ТРАМП, УХАНЬ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]