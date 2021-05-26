Президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции, сообщает Bloomberg.
Байден заявил журналистам что реализация проекта, по его мнению, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершён".
Кроме того, как отмечается в сообщении, по словам президента США, дальнейшие санкции против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений США с Европой.
Нынешняя администрация США неоднократно заявляла, что выступает против проекта "Северный поток 2" и будет пытаться воспрепятствовать завершению строительства.
Республиканцы же критикуют Байдена за слишком мягкую, с их точки зрения, санкционную политику в отношении газопровода.
В частности, многие конгрессмены-республиканцы ранее в мае выражали недовольство решением Байдена пока не вводить санкции против компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG.
Армения, распространяя лживую информацию о ситуации на границе, стремится к эскалации напряженности – МИД Азербайджана
Азербайджан может подписать мирный договор с Арменией при взаимном признании суверенитета и неприкосновенности границ - Байрамов
ВС Азербайджана во вторник не открывали огня по армянским позициям, обвинения из Еревана в адрес Баку являются абсурдом - Погранслужба
Число заражений COVID-19 в мире превысило 167,6 млн - университет Джонса Хопкинса
Вакцина Moderna на 100% эффективна в предотвращении COVID-19 у подростков 12-18 лет, утверждает компания-производитель
В Азербайджане прирост новых случаев заражения COVID-19, 10 человек скончались
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
Военные Индии, Алжира и Пакистана в 2021 году примут участие в учениях на юге РФ
В Сирии в среду пройдут президентские выборы
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Лаборатория Касперского»: число DDoS-атак в первом квартале 2021 года вернулось к докарантинному уровню
NEQSOL Holding успешно прошел сертификацию ISO, подтвердив высокий уровень комплаенса
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?