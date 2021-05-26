Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0788 RUR   0.0231 GBR   2.4105 TRY   0.2025

Цена на нефть

25.05 $/bbl   WTI 66.07 0.02 Brent 68.65 0.19

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 26.05.2021 09:01

Байден назвал санкции против "Северного потока 2" помехой для отношений с Европой

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции, сообщает Bloomberg.

Байден заявил журналистам что реализация проекта, по его мнению, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершён".

Кроме того, как отмечается в сообщении, по словам президента США, дальнейшие санкции против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений США с Европой.

Нынешняя администрация США неоднократно заявляла, что выступает против проекта "Северный поток 2" и будет пытаться воспрепятствовать завершению строительства.

Республиканцы же критикуют Байдена за слишком мягкую, с их точки зрения, санкционную политику в отношении газопровода.

В частности, многие конгрессмены-республиканцы ранее в мае выражали недовольство решением Байдена пока не вводить санкции против компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, БАЙДЕН, ГАЗОПРОВОД


Похожие новости


Байден поручил разработать варианты привлечения к ответственности виновных в инциденте с самолетом Ryanair в Белоруссии - Белый дом Байден заявил, что США будут работать с Палестинской администрацией над восстановлением Газы Встреча Путина и Байдена, вероятно, состоится в ближайшие недели - Блинкен Байден призвал Нетаньяху минимизировать риск для мирных жителей при ударах по Газе Colonial Pipeline возобновила работу в полную силу, эффект от этого не будет немедленным - Байден Байден собирается обсудить с Путиным тему международных стандартов борьбы против хакеров

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]