Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией со среды, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.
Премьер отметил, что правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры.
Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии.
Госпогранслужба получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Белоруссии или в Белоруссию в таможенных пунктах аэропортов.
"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - подчеркнул Шмыгаль.
Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая. В тот день самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска.
Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.
В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.
В Минске же заявили, что сообщение о минировании самолёта ирландской авиакомпании Raynair, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, было подписано "солдатами ХАМАС".
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