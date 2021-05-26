В Сирии в среду пройдут президентские выборы

Жители Сирии в среду отправятся на избирательные участки, чтобы избрать президента страны.
Верховный конституционный суд Сирии ранее в мае объявил, что до борьбы за кресло главы государства допущены три кандидата: нынешний президент страны Башар Асад, Махмуд Марей от партии "Демократический арабский социалистический союз" и Абдалла Абдалла от "Социалистов-юнионистов".
При этом, заявки в кандидаты подали в общей сложности 51 человек, однако большей части из них отказали ввиду различных причин. Среди требований к кандидату - быть мусульманином старше 40 лет и не иметь гражданств других стран.
На прошлой неделе в выборах приняли участие те сирийцы, которые проживают за рубежом. Отдать свой голос они могли в дипмиссиях Сирии.
Западные наблюдатели отмечают, что Башар Асад, скорее всего, без труда одержит победу и пойдет на новый семилетний срок на посту президента САР.
Это уже вторые президентские выборы с начала гражданской войны в Сирии. Предыдущие состоялись в 2014 году, и тогда впервые за десятилетия до выборов были допущены кандидаты, которые не являются членами семьи Асад.
Представители сирийской оппозиции ранее заявляли об отказе от участия в президентских выборах. Предстоящие выборы не согласились признавать свободными и в ЕС. Аналогичную позицию занимают в США, заявляя, что выборы не соответствуют требованиям резолюции 2254.
Война в Сирии продолжается уже более 10 лет. К настоящему моменту сирийское правительство контролируют большую часть территории страны.
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