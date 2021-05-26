Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 26 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 26 мая ЦБА установил 2,0844 манат/1EUR (25 мая - 2,0788 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 26 мая установил 0,0232 манат/1RUB (25 мая - 0,0231 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков