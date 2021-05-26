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Цена на нефть

25.05 $/bbl   WTI 66.07 0.02 Brent 68.65 0.19

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ТЭК 26.05.2021 09:30

Цены на нефть незначительно снижаются, Brent на уровне $68,7 за баррель

Нефть слабо дешевеет в среду, трейдеры продолжают оценивать перспективы глобального спроса на энергоносители и следить за переговорами по иранской ядерной программе, результатом которых может стать снятие санкций на поставки нефти из страны.

"Спрос на нефть в США и Китае продолжает восстанавливаться, - отмечает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес. - Однако потенциальное соглашение с Ираном сдерживает нефтяной рынок".

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 в среду составляет $68,7 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,19 (0,3%) - до $68,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $66,02 за баррель, что на $0,05 (0,08%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,02 (0,03%) - до $66,07 за баррель.

В следующий понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефть и нефтепродукты в стране.

При этом, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах в преддверии открытия автомобильного сезона снизились. Резервы нефти за неделю, завершившуюся 21 мая, сократились на 439 млн баррелей, сообщил API.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будут обнародованы министерством энергетики в среду в 18:30. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2,2 млн баррелей, бензина - на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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