Цены на нефть незначительно снижаются, Brent на уровне $68,7 за баррель

Нефть слабо дешевеет в среду, трейдеры продолжают оценивать перспективы глобального спроса на энергоносители и следить за переговорами по иранской ядерной программе, результатом которых может стать снятие санкций на поставки нефти из страны.
"Спрос на нефть в США и Китае продолжает восстанавливаться, - отмечает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес. - Однако потенциальное соглашение с Ираном сдерживает нефтяной рынок".
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 в среду составляет $68,7 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,19 (0,3%) - до $68,65 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $66,02 за баррель, что на $0,05 (0,08%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,02 (0,03%) - до $66,07 за баррель.
В следующий понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефть и нефтепродукты в стране.
При этом, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах в преддверии открытия автомобильного сезона снизились. Резервы нефти за неделю, завершившуюся 21 мая, сократились на 439 млн баррелей, сообщил API.
Официальные данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будут обнародованы министерством энергетики в среду в 18:30. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2,2 млн баррелей, бензина - на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.
Армения, распространяя лживую информацию о ситуации на границе, стремится к эскалации напряженности – МИД Азербайджана
Азербайджан может подписать мирный договор с Арменией при взаимном признании суверенитета и неприкосновенности границ - Байрамов
ВС Азербайджана во вторник не открывали огня по армянским позициям, обвинения из Еревана в адрес Баку являются абсурдом - Погранслужба
Число заражений COVID-19 в мире превысило 167,6 млн - университет Джонса Хопкинса
Вакцина Moderna на 100% эффективна в предотвращении COVID-19 у подростков 12-18 лет, утверждает компания-производитель
В Азербайджане прирост новых случаев заражения COVID-19, 10 человек скончались
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
Военные Индии, Алжира и Пакистана в 2021 году примут участие в учениях на юге РФ
В Сирии в среду пройдут президентские выборы
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Лаборатория Касперского»: число DDoS-атак в первом квартале 2021 года вернулось к докарантинному уровню
NEQSOL Holding успешно прошел сертификацию ISO, подтвердив высокий уровень комплаенса
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?