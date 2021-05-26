МБА сократил в 2020г активы по МСФО на 1,5%, прибыль – на 17%

Активы ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), крупнейшего банка страны, на 31 декабря 2020 года по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составляют 9,2 млрд манатов, говорится в аудированном отчете банка за прошлый год.

Как сообщалось ранее, на конец 2019 года активы МБА по МСФО составляли 9,34 млрд манатов. Таким образом, банк в 2020 году сократил активы на 1,5%.

Кредитный портфель банка в 2020 году вырос на 10,7% - до 2 млрд 397,018 млн манатов.

Обязательства банка на конец отчетного периода равны 7 млрд 507,889 млн манатов (спад на 2% - ИФ).

Объем депозитов в МБА на конец отчетного периода составил 5 млрд 460,956 млн манатов (спад на 2,6%).

Капитал банка на 31 декабря 2020 года составил 1 млрд 696,893 млн. манатов (рост на 0,8%). Уставный капитал банка равен 1 млрд 241,287 млн манатов (не изменился).

МБА завершил 2020 год с чистой прибылью по МСФО в размере 178,956 млн манатов, что на 17% меньше показателя 2019 года.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Доля Минфина в капитале банка составляет 95,59%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 99,66%.

А.Мамедов