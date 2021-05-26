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Транспорт и связь 26.05.2021 14:03

Власти ЕС советуют всем авиакомпаниям, в том числе не из стран Евросоюза, избегать воздушного пространства Белоруссии

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало авиакомпаниям Евросоюза, а также авиалиниям, не относящимся к странам ЕС, строить маршруты в обход воздушного пространства Белоруссии, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на EASA.

В EASA отметили, что речь идет о рейсах компаний не из стран ЕС, имеющих точкой вылета или отлета территорию Евросоюза.

В агентстве указали, что причиной таких рекомендаций стали соображения безопасности, поскольку ситуация вокруг самолета Ryanair ставит под вопрос способность властей Белоруссии обеспечить надежность воздушного сообщения в своем воздушном пространстве.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

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Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, ПОЛЕТЫ, РЕКОМЕНДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]