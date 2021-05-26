Белоруссия может ввести эмбарго на ввоз товаров и ограничить транзит из западных стран - премьер

Белоруссия, в случае усиления западных санкций, может ввести эмбарго на ввоз товаров и ограничить транзит из стран Запада, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Мы способны защитить своих граждан и свои предприятия. Правительством по поручению президента подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством. Меры будут весьма болезненные для стран, занявших откровенно враждебную позицию - от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита", - сказал Головченко, выступая в среду в парламенте.

Премьер-министра цитирует издание "СБ. Беларусь Сегодня".