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Бизнес и законодательство 26.05.2021 13:49

Азербайджан рассчитывает к 2022г согласовать с Японией проект Конвенции об отказе от двойного налогообложения

Азербайджан рассчитывает до конца 2021 года завершить согласование с Японией проекта конвенции об отказе от двойного налогообложения, говорится в сообщении Государственной налоговой службы (ГНС).

«Представители правительства Азербайджана провели с японскими коллегами вторую в 2021 году встречу с целью согласования проекта конвенции об отказе двойного налогообложения», - отмечает Служба.

В ходе переговоров было отмечено, что в 2022 году будет отмечаться «Год Азербайджано-Японской дружбы». «Исходя из этого, важно завершить до конца 2021 года согласование статей конвенции. Подписание новой конвенции между нашими странами будет иметь большое значение с точки зрения создания благоприятных условий, как для японских, так и для азербайджанских инвесторов и развития внешнеэкономической деятельности. Вместе с тем, проект конвенции будет предусматривать сотрудничество и обмен информацией между налоговыми органами двух стран в сфере уклонения от уплаты налогов», - подчеркивается в информации.

ГНС подчеркивает, что в ходе двухдневных консультаций сторонам удалось согласовать большую часть документа, в настоящее время открытыми остаются некоторые статьи, согласование которых продолжится в ходе очередного раунда переговоров.

Как сообщалось ранее, в настоящее время вопрос отказа от двойного налогообложения между странами регулируется на основе конвенции об устранении двойного налогообложения, подписанной в 1986 году СССР и Японией.

Азербайджан принцип отказа от двойного налогообложения применяет с 54 странами.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЯПОНИЯ, НАЛОГИ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]