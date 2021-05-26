Талибы предостерегают соседние страны от размещения там иностранных военных баз

Движение "Талибан" предупредило власти стран по соседству с Афганистаном о недопустимости для сторонних сил располагать военными базами на территории этих стран, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на заявление талибов.

"Мы настоятельно призываем соседние страны не позволять кому-либо этого делать", - цитируют СМИ выдержки из заявления.

"Если такой шаг будет предпринят снова, это станет большой и исторической ошибкой и бесчестьем", - отмечается в нем.

Талибы подчеркнули, что "не будут молчать" на фоне подобного вероятного "мерзкого и провокационного" развития событий.

СМИ напоминают, что накануне глава пакистанского МИД Шах Мехмуд Куреши опроверг сведения, будто Пакистан и США заключили договор о размещении американских военных на территории страны. Министр заявил, что при нынешнем руководстве Пакистан "никогда не потерпит американскую базу на своей земле".

Такая информация появилась на фоне начавшегося вывода сил США и их союзников по НАТО из Афганистана. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

Прежняя американская администрация планировала вывести войска из Афганистана к 1 мая.

В начале мая газета The Wall Street Journal со ссылками на военных чиновников США написала, что американские аналитики в качестве варианта перемещения военных и техники из Афганистана рассматривают страны Центральной Азии и Ближнего Востока.

Согласно публикации The Wall Street Journal, передислокация в эти регионы войск, беспилотных летательных аппаратов, бомбардировщиков и артиллерии, создание в странах региона военных баз, по мнению аналитиков США, позволят продолжить держать под контролем талибов в Афганистане во избежание мятежа после вывода иностранных войск.

Впоследствии, директор второго департамента Азии министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия", выразил мнение, что Таджикистан и Узбекистан не заинтересованы в размещении на своей территории выведенных из Афганистана американских войск.