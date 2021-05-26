Административное вмешательство в ценообразование деформирует экономику и дорого стоит бюджету - ВБ

Административное вмешательство в ценообразование на отдельные группы товаров, к которому российские власти прибегли в конце прошлого года на фоне ускорения темпов инфляции, хоть и дает властям политические очки, но вредно для экономики и дорого обходится бюджету, считают во Всемирном банке.
"В ответ на ускорение продовольственной инфляции российское правительство приняло ряд мер. Они предусматривали введение предельных розничных цен на социально значимые продукты питания, ограничение экспорта ряда основных товаров и предоставление субсидий производителям важнейших продовольственных товаров. Подобные меры привлекательны с политической точки зрения, поскольку они, как представляется, обеспечивают немедленную помощь людям и ставят во главу угла российских потребителей", - отмечается в традиционном докладе ВБ, посвященном российской экономике.
Однако, несмотря на политическое значение таких мер внутри страны, подобные регуляторные меры "оказывают деформирующее влияние на экономику и дорого обходятся бюджету", предупреждает Всемирный банк. По мнению его экспертов, более правильным подходом была бы реализация программ адресной социальной помощи, учитывающих специфику и социальные нормы страны, для облегчения положения наиболее уязвимых групп населения.
Схожей позиции придерживается и российский Центробанк: ранее его глава Эльвира Набиуллина говорила, что оптимальным вариантом для борьбы с резкими скачками цен на ряд важных для населения товаров является адресная поддержка нуждающихся. В ограниченном числе случаев допустимо применение разных механизмов сглаженной волатильности (таких, как демпферы, плавающие пошлины), а вот прямое административное регулирование, как в случае с ценами на сахар и подсолнечное масло, искажает рыночные сигналы производителям и может привести к недоинвестированию, говорила председатель Банка России.
О том, что прямое сдерживание цен - не идеальный вариант, говорил даже глава правительства, отмечая при этом вынужденный характер этих мер. "Результат сдерживания цен никого из нас полностью не устраивает. Но если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен", - говорил Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом в мае.
Глава МИД Турции посетит Азербайджан в начале июня
Белград уделяет особое внимание экономическому сотрудничеству с Баку – президент Сербии
Загреб рассчитывает расширить сотрудничество с Баку в сфере энергетики – президент Хорватии
Власти Азербайджана продлили специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19 до 1 августа
В Азербайджане спад случаев заражения COVID-19, 8 человек скончались
Бельгия приостановила использование вакцины от J&J для лиц младше 41 года после смерти привитого пациента
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
Лукашенко анонсировал обсуждение с Путиным ситуации с подпавшими под санкции компаниями и продажу Минску нефти
Глава МИД Белоруссии пригрозил выходом страны из "Восточного партнёрства"
Талибы предостерегают соседние страны от размещения там иностранных военных баз
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Число загрузок приложения «Nar+» превысило полмиллиона!
«Лаборатория Касперского»: число DDoS-атак в первом квартале 2021 года вернулось к докарантинному уровню
NEQSOL Holding успешно прошел сертификацию ISO, подтвердив высокий уровень комплаенса
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?