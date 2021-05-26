ВБ предложил России создать программу минимального гарантированного дохода для сокращения бедности

Всемирный банк предложил российским властям разработать национальную программу минимального гарантированного дохода, которая, по его мнению, поможет сократить бедность в стране вдвое к 2030 году. Этому предложению посвящена отдельная глава в докладе ВБ об экономике России "Темпы восстановления экономики в России ускоряются; экономически эффективные системы социального обеспечения являются важным инструментом для снижения уровня бедности вдвое".

Стоимость такой программы, по мнению ВБ, могла бы составить около 0,33% ВВП, что в четыре раза меньше стоимости расширения существующей системы социальной поддержки. Создать ее можно на базе действующей российской программы социального контракта. Для этого потребуется ввести единые стандарты и создать ключевые системы реализации программы на федеральном уровне, сказано в докладе. Также потребуется обеспечить адекватность размеров пособий и снизить частоту ошибок исключения, сохранив низкую частоту ошибок включения.

"Социальные программы помогают сокращать бедность в России и, на самом деле, мы видели, что влияние кризиса на бедные слои населения было не таким существенным. Эти программы могут быть более эффективными с точки зрения сокращения бедности, если использовать те два инструмента, которые опираются на расчет показателей нуждаемости, о которых мы говорили в докладе", - сказал директор и постоянный представитель Всемирного банка в РФ, Европе и Центральной Азии Рено Селигманн на пресс-конференции.

В докладе отмечается, что совокупный эффект экономического роста и изменений в мерах социальной поддержки (при допущении о полной и адресной реализации новых объявленных мер) может привести к тому, что уровень бедности на конец года составит 11,4% (по сравнению с 12,1% в 2020 году). Эти меры окажут особенно сильное воздействие на уровень бедности среди семей с тремя и более детьми и неполных семей, а также на домохозяйства в сельских районах и небольших городах. При том, что эти меры обеспечивают надлежащий адресный охват беднейших членов общества, они оказывают небольшое воздействие на сокращение уровня бедности в масштабах всей страны, поскольку многие другие семьи остаются не охваченными мерами социальной защиты, говорится также в докладе.

В заключение ВБ предлагает России использовать его опыт в создании такой программы. "Кризис создает возможности, которые позволят России укрепить потенциал для защиты и повышения уровня жизни своих граждан в долгосрочной перспективе. Благодаря огромному опыту в области разработки систем социальной защиты во многих странах, банк обладает высоким потенциалом для оказания России поддержки в достижении этой цели. Россия сможет изучить этот опыт и совершить прорыв", - оптимистичен ВБ. "Пилотная программа МГД могла бы стать первым шагом на этом пути. Она позволит создать, апробировать и доработать стандарты и инструменты для маломасштабной реализации программы прежде, чем расширять ее до общенационального уровня", - сказано в докладе.