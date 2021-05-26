ВБ предложил России создать программу минимального гарантированного дохода для сокращения бедности

Всемирный банк предложил российским властям разработать национальную программу минимального гарантированного дохода, которая, по его мнению, поможет сократить бедность в стране вдвое к 2030 году. Этому предложению посвящена отдельная глава в докладе ВБ об экономике России "Темпы восстановления экономики в России ускоряются; экономически эффективные системы социального обеспечения являются важным инструментом для снижения уровня бедности вдвое".
Стоимость такой программы, по мнению ВБ, могла бы составить около 0,33% ВВП, что в четыре раза меньше стоимости расширения существующей системы социальной поддержки. Создать ее можно на базе действующей российской программы социального контракта. Для этого потребуется ввести единые стандарты и создать ключевые системы реализации программы на федеральном уровне, сказано в докладе. Также потребуется обеспечить адекватность размеров пособий и снизить частоту ошибок исключения, сохранив низкую частоту ошибок включения.
"Социальные программы помогают сокращать бедность в России и, на самом деле, мы видели, что влияние кризиса на бедные слои населения было не таким существенным. Эти программы могут быть более эффективными с точки зрения сокращения бедности, если использовать те два инструмента, которые опираются на расчет показателей нуждаемости, о которых мы говорили в докладе", - сказал директор и постоянный представитель Всемирного банка в РФ, Европе и Центральной Азии Рено Селигманн на пресс-конференции.
В докладе отмечается, что совокупный эффект экономического роста и изменений в мерах социальной поддержки (при допущении о полной и адресной реализации новых объявленных мер) может привести к тому, что уровень бедности на конец года составит 11,4% (по сравнению с 12,1% в 2020 году). Эти меры окажут особенно сильное воздействие на уровень бедности среди семей с тремя и более детьми и неполных семей, а также на домохозяйства в сельских районах и небольших городах. При том, что эти меры обеспечивают надлежащий адресный охват беднейших членов общества, они оказывают небольшое воздействие на сокращение уровня бедности в масштабах всей страны, поскольку многие другие семьи остаются не охваченными мерами социальной защиты, говорится также в докладе.
В заключение ВБ предлагает России использовать его опыт в создании такой программы. "Кризис создает возможности, которые позволят России укрепить потенциал для защиты и повышения уровня жизни своих граждан в долгосрочной перспективе. Благодаря огромному опыту в области разработки систем социальной защиты во многих странах, банк обладает высоким потенциалом для оказания России поддержки в достижении этой цели. Россия сможет изучить этот опыт и совершить прорыв", - оптимистичен ВБ. "Пилотная программа МГД могла бы стать первым шагом на этом пути. Она позволит создать, апробировать и доработать стандарты и инструменты для маломасштабной реализации программы прежде, чем расширять ее до общенационального уровня", - сказано в докладе.
Глава МИД Турции посетит Азербайджан в начале июня
Белград уделяет особое внимание экономическому сотрудничеству с Баку – президент Сербии
Загреб рассчитывает расширить сотрудничество с Баку в сфере энергетики – президент Хорватии
Власти Азербайджана продлили специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19 до 1 августа
В Азербайджане спад случаев заражения COVID-19, 8 человек скончались
Бельгия приостановила использование вакцины от J&J для лиц младше 41 года после смерти привитого пациента
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
Лукашенко анонсировал обсуждение с Путиным ситуации с подпавшими под санкции компаниями и продажу Минску нефти
Глава МИД Белоруссии пригрозил выходом страны из "Восточного партнёрства"
Талибы предостерегают соседние страны от размещения там иностранных военных баз
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Число загрузок приложения «Nar+» превысило полмиллиона!
«Лаборатория Касперского»: число DDoS-атак в первом квартале 2021 года вернулось к докарантинному уровню
NEQSOL Holding успешно прошел сертификацию ISO, подтвердив высокий уровень комплаенса
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?